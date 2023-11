Mondial U17 : le Mali s’incline devant l’Espagne, le Maroc battu par l’Equateur

Le Mali et le Maroc qui avaient remporté leur premier match de cette Coupe du Monde des moins de 17 ans n’ont pas enchaîné une deuxième victoire. Ils ont perdu respectivement devant l’Espagne et l’Equateur.



Le Mali s’est incliné devant Espagne (1-0) ce lundi lors de la deuxième journée du Mondial U17. L’Espagne arrache ainsi les trois points et se qualifie pour les huitièmes de finale. Le Mali fera face au Canada ce jeudi (09h00 GMT) pour chercher une place en huitièmes.



Pour sa deuxième sortie du tournoi, le Maroc s’est incliné face à l’Equateur (0-2). Les « Lionceaux » de l’Atlas devront chercher la qualification contre l’Indonésie, jeudi.