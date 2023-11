Mondial U17 : le Sénégal au testeur de l’Argentine

Pour son entrée en lice dans cette Coupe du monde U17 qui se déroule actuellement en Indonésie, le Sénégal affronte l’Argentine ce samedi (12h00 GMT). Un véritable test pour les « Lionceaux » qui ont réussi une bonne préparation avec deux succès sur le Panama (4-0) et l’Ouzbékistan (3-1) et nul (0-0) contre la Russie.



Les protégés de Serigne Saliou Dia doivent se méfier des Sud-Américains entrainés par Pablo Aimar qui sont à leur quinzième participation à la Coupe du monde de la catégorie.



La bande à Amara Diouf doit bien se comporter face à l’Albiceleste qui se présentent parmi les favoris du tournoi. Pour ce faire, le sélectionneur peut s’appuyer sur un groupe qui reste dans une bonne dynamique de son sacre à la CAN U17 en mai dernier, en Algérie.



Le Sénégal doit faire comme le Mali et le Maroc qui ont battu respectivement l’Ouzbékistan (3-0) et le Panama (2-0) lors de leur entrée en matière.





Programme 1ère journée



Groupe A



Vendredi 10 novembre 2023



Panama / Maroc 2-0



12h00 Indonésie / Équateur



Groupe B



Vendredi 10 novembre 2023



Mali /Ouzbékistan 3-0



Espagne / Canada 2-0



Groupe C



Samedi 11 novembre 2023



09h00 Nouvelle Calédonie /. Angleterre



12h00 Brésil / Iran



Groupe D



Samedi 11 novembre 2023



09h00 Japon / Pologne



12h00 Argentine / Sénégal



Groupe E



Dimanche 12 novembre 2023



09h00 France / Burkina Faso



12h00 Corée du Sud / États-Unis



Groupe F



Dimanche 12 novembre 2023



09h00 Venezuela / Nouvelle-Zélande



12h00 Mexique / Allemagne