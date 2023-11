Mondial U17 : le Sénégal bat la Pologne (4-1) et se qualifie pour les huitièmes de finale

Le Sénégal s’est qualifié en huitièmes de finale de la Coupe du monde des moins de 17 ans qui se déroule actuellement en Indonésie. Les « Lionceaux » ont battu ce mardi la Pologne (4-1) grâce à un triplé de Idrissa Gueye.



Ce succès permet aux protégés du sélectionneur Serigne Saliou Dia de prendre la première place du groupe D et de valider leur ticket pour le prochain tour.



Le Sénégal jouera son troisième et dernier match vendredi 17 novembre face au Japon.





Programme 2e journée



Groupe A



Lundi 13 novembre 2023



Maroc / Équateur 0-2



Indonésie/Panama 1-1



Groupe B



Espagne/Mali 1-0



Groupe C



Mardi 14 novembre 2023



Brésil/Nouvelle Calédonie 9-0



12h00 Angleterre / Iran



Ouzbékistan/Canada 3-0



Groupe D



Mardi 14 novembre 2023



Sénégal/Pologne 4-1



12h00 Japon/Argentine