Mondial U17 : les Marocains se qualifient pour les huitièmes de finale

Le Maroc a battu ce jeudi, le pays hôte, l’Indonésie en match comptant la troisième et dernière journée de la Coupe du monde des moins de 17 ans. Les Marocains gagnent le match 3-1 et se qualifient pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde U17. Avec ce succès, es Lionceaux de l’Atlas prennent la première du groupe A avec 6 points.



Le Maroc rejoint le Sénégal et le Mali en huitièmes de finale.



Le Sénégal, leader du groupe D, affronte le Japon ce vendredi (09h00 GMT) pour la troisième et dernière journée. Les protégés de Serigne Saliou Dia affronteront au prochain tour un meilleur troisième qui sortira du groupe B, E ou F.