Mondial U17 : les "lionceaux" face aux Pays-Bas dans quelques minutes

Après un début tonitruant à la Coupe du Monde U17 2019, le Sénégal va jouer son deuxième match de groupe ce mercredi face aux Pays-Bas. Pour sa première dans cette compétition, les Lionceaux ont convaincu.

Face à l’équipe qui détient le record de participations dans ce tournoi, ils n’ont fait que dérouler. 4 buts à 1 est le score final et le Sénégal entame de la plus belle manière son entrée en lice dans le groupe D.



Il va falloir alors confirmer devant les Pays-Bas ce mercredi à l’Estadio Kléber Adrande. Les Lionceaux seront face à une équipe blessée puisque les Hollandais ont lourdement chuté face au Japon (0-3) lors de la première journée.



Cette rencontre entre Sénégal et Pays-Bas comptant pour la 2ème journée de la Coupe du Monde U17 2019 se joue sous les coups de 20h GMT.