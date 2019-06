Mondial U20: La Corée du sud élime le Sénégal en quart de finale

La Corée du sud vient d'éliminer le Sénégal en quart de finale de la coupe du monde des moins de 20 ans aux tirs au but. Les deux équipes ont livré samedi soir un match époustouflant. Les sud-coréens ont égalisé à la fin de la première période 2-2, pendant que les sénégalais pensaient être qualifiés. Lors des prolongations, les sud-coréens ont marqué le 3e but mettant le Sénégal dans une situation d'élimination. A la fin des prolongations, les lionceaux ont égalisé 3-3. Les deux équipes sont aux tirs au but. C'est aux tirs au but que le Sénégal a été éliminé.