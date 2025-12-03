Mondial de handball féminin 2025 : le Sénégal s’incline face au Danemark

Le Sénégal s’incline face à une équipe danoise impressionnante, sur le score de 40–26 pour le premier match du Tour principal du Mondial de handball féminin 2025.



Elles devront se relever contre la Roumanie, le vendredi 5 décembre à 14h30 GMT, avant de conclure leur parcours par un duel avec le Japon, prévu le 7 décembre à 14h30 GMT.