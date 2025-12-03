Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Mondial de handball féminin 2025 : le Sénégal s’incline face au Danemark
Le Sénégal s’incline face à une équipe danoise impressionnante, sur le score de 40–26 pour le premier match du Tour principal du Mondial de handball féminin 2025.

Elles devront se relever contre la Roumanie, le vendredi 5 décembre à 14h30 GMT, avant de conclure leur parcours par un duel avec le Japon, prévu le 7 décembre à 14h30 GMT.
Moussa Ndongo

Mercredi 3 Décembre 2025 - 22:54


