Mondial de handball féminin 2025 : le Sénégal s’incline face au Danemark

Le Sénégal s’incline face à une équipe danoise impressionnante, sur le score de 40–26 pour le premier match du Tour principal du Mondial de handball féminin 2025.
Elles devront se relever contre la Roumanie, le vendredi 5 décembre à 14h30 GMT, avant de conclure leur parcours par un duel avec le Japon, prévu le 7 décembre à 14h30 GMT.
Elles devront se relever contre la Roumanie, le vendredi 5 décembre à 14h30 GMT, avant de conclure leur parcours par un duel avec le Japon, prévu le 7 décembre à 14h30 GMT.
Autres articles
-
Liga : Grâce à un doublé de Mbappé, le Real Madrid s’impose face à l’Athletic Bilbao
-
CAN 2025 : Everton libère Gana Gueye et Iliman Ndiaye à la date fixée par la FIFA
-
CAN 2025 : liste des joueurs, rassemblement, départ… le planning des « Lions » dévoilé
-
Coupe d'Afrique des nations 2025 : 1xBet reste partenaire clé de la CAF
-
Premier League : victoire folle de Manchester City à Fulham 5-4, Everton l’emporte à Bournemouth grâce à Grealish