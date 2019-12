Mondial féminin de Handball: victoire historique du Sénégal

Le Sénégal a clôturé sa phase de groupes de la Coupe du monde féminine 2019 par un succès ce vendredi 6 décembre devant le Kazakhstan (30-20). C’est une première victoire dans une phase finale mondiale pour les Sénégalaises.



« On avait déjà mis en difficulté le Monténégro et nous n’étions pas passés loin face à la Roumanie. On est une bonne équipe avec des valeurs et on a réussi un gros match. Depuis trois années nous travaillons beaucoup et nous avons eu aujourd’hui un grand moment de sport », a commenté le sélectionneur Frédéric Bougeant joint par RFI.



Malheureusement, ce résultat ne suffit pas pour figurer au prochain tour. Avec seulement 2 points en 5 matches, les Lionnes occupent la 5e place du groupe C.