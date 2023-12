Mondial féminin de handball 2023 : France, Danemark, Suède, Norvège accèdent au tour principal

Le championnat du monde féminin de handball a débuté le 29 novembre et s’achèvera le 17 décembre prochain. Les trois pays hôtes, le Danemark, la Norvège et la Suède ont passé sans encombre le tour préliminaire, comme l’équipe de France.



Suite et fin du tour préliminaire du Mondial féminin de handball, ces lundi 4 et mardi 5 décembre. Les derniers tickets pour le tour principal vont être décernés, mais les grandes nations ont déjà validé leur qualification. C’est le cas des trois pays hôtes, le Danemark, la Suède et le Norvège, mais aussi de l’équipe de France et de l’Espagne.