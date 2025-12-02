Mondial féminin handball 2025 : Danemark, Roumanie, Japon… les « Lionnes » face à un calendrier relevé au Tour principal

Le Sénégal connaît désormais son calendrier pour le Tour principal du Mondial de handball féminin 2025.
Les « Lionnes » débuteront cette deuxième phase face au Danemark, ce mercredi 3 décembre à 19h30 GMT. Elles enchaîneront ensuite contre la Roumanie, le vendredi 5 décembre à 14h30 GMT, avant de conclure leur parcours par un duel avec le Japon, prévu le 7 décembre à 14h30 GMT.
Un programme relevé pour les joueuses de Yacine Messaoudi, qui devront afficher caractère, maîtrise et ambition pour espérer poursuivre l’aventure dans ce Mondial.
