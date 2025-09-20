Mondiaux d'athlétisme: le Kényan Wanyonyi sacré sur 800 m dans une course extraordinaire

Six des hommes qui ont pris le départ de cette finale du 800 m à Tokyo samedi ont battu le record des Championnats du monde qui était établi à 1'42''34. Pour espérer figurer parmi le groupe de tête, il fallait donc avoir les reins très solides. Emmanuel Wanyonyi a fait mieux que ça, il a dominé la course pour terminer en 1'41''86 afin de remporter son premier titre de champion du monde et réaliser le doublé après l'or aux Jeux olympiques de Paris.Wanyonyi a devancé les autres cadors d'une discipline en pleine ébullition, l'Algérien Djamel Sedjati (1'41''90) et le champion du monde en titre, le Canadien Marco Arop (1'41''95). Il a pris les commandes de la course au demi-tour de piste du premier tour, prenant le risque de manquer de jus pour le sprint final. Dans les 100 derniers mètres, le public du stade national de Tokyo a cru un temps que le Kényan serait trop court, mais il a accéléré de nouveau pour conclure une course menée quasiment de bout en bout.Le meilleur performeur mondial de la saison (1'41''44) est considéré comme l'héritier légitime de David Rudisha, son compatriote qui a établi en 2012 un record du monde fou dans la discipline aux Jeux de Londres (1'40''91). L'été dernier, en finale olympique du 800 m au Stade de France, Wanyonyi est devenu le 3e meilleur performeur de l'histoire (1'41''19), derrière le recordman David Rudisha et le Danois Wilson Kipketer (1'41''11), avant de rejoindre ce dernier, à égalité, quelques semaines plus tard en accélérant encore à Lausanne.