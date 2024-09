Monsieur Djim DRAME nommé directeur des Affaires religieuses et de l’Insertion des diplômés en langue arabe

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, vient de joindre l’acte à la parole. À peine installé à la tête du pays, Bassirou Diomaye Faye avait annoncé la création d’une Direction des Affaires religieuses et de l’Insertion des diplômés de l’enseignement arabe.



Une promesse qu’il a réitérée lors de sa visite à la cité religieuse Médina Baye, où il a effectué une visite dans le cadre du Mawloud. Ce mercredi en Conseil des ministres, le chef de l’Etat a concrétisé sa parole en nommant un directeur des affaires religieuses et de l'insertion de diplômés en langue arabe.



Selon le communiqué issu de la réunion hebdomadaire du gouvernement, Monsieur Djim DRAME, maître de recherches titulaire à l’IFAN, est nommé Directeur des Affaires religieuses et de l’Insertion des diplômés en langue arabe.