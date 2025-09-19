Montée des eaux : alerte maximale sur les fleuves Sénégal et Gambie

La montée des eaux du fleuve Sénégal a atteint un niveau critique à Mbackel, (Est) où le niveau est de 9,62 mètres, à seulement 38 centimètres du seuil d'alerte maximale fixé à 10 mètres. Cette hausse a suscité l'inquiétude des populations, d'autant plus que les autorités ont demandé à chacun de prendre des mesures préventives.



Cette montée est en partie due au lâcher d'eau du barrage de Manantali, où le niveau a atteint 9,09 mètres hier jeudi. Le débordement pourrait avoir des conséquences dramatiques pour les populations riveraines, en particulier dans les zones basses du départements de Kounghany, Golmy, Yaféra, Aroundou et Ballou, où les habitations, les terres agricoles et les infrastructures sont vulnérables.



Les autorités administratives ont déjà pris des mesures préventives en alertant les habitants, notamment les agriculteurs et les pêcheurs. Les risques d'inondations ne se limitent pas aux habitations : les voies de transport et les ponts pourraient être submergés, isolant certaines localités. Les services de secours se préparent à intervenir en cas de débordement, et des zones de repli ont déjà été identifiées pour accueillir les populations déplacées en cas d'urgence.



Selon la RFM, les populations riveraines ont commencé à quitter leurs maisons et ont mis leurs bagages sur les terrasses pour ne pas les perdre. « On est vraiment inquiet dans le département de Bakel parce que l'eau est en train de monter », a expliqué Ahmed Gassama, un habitant de la commune de Ballou.



Qui a renchéri : « on est un peu rassuré par rapport à l'année dernière parce que les sapeurs-pompiers sont très visibles. Ils sont vraiment à l'action. Je vois aussi les forces armées, mais tout le monde est inquiet ici dans le département. Des gens se préparent à monter leurs bagages sur les terrasses. Tout le monde est prêt. Je crois que ça ne sera pas une surprise comme l'année dernière. Pour le moment, on est un peu plus rassuré parce que les autorités ont pris les choses en main ».



La situation est également préoccupante le long du fleuve Gambie. À Kédougou, le niveau de l'eau a atteint 7,50 mètres, soit un mètre de plus qu'hier, dépassant ainsi la cote d'alerte fixée à 7 mètres. La situation est tout aussi inquiétante à Simenti, où le fleuve est monté à 9,75 mètres, soit une hausse de 46 centimètres en 24 heures.



La brigade des ressources en eau de la région de Tambacounda appelle les populations à la prudence, car certaines zones sont déjà au-dessus du seuil critique.