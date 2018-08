Montpellier : Andy Delort en garde à vue

le nouveau joueur de Montpellier Andy Delort a été placé en garde à vue ce lundi matin après une course-poursuite en voiture avec la police entre Agde et Marseillan, deux communes proches de Montpellier, distantes d'une dizaine de kilomètres, dans la nuit du dimanche au lundi. Informa tion confirmée par la police à l'Agence France Presse (Afp) peu après.



Le joueur de 26 ans, titulaire samedi contre Saint-Etienne (0-0), était passager du véhicule, un 4x4 qui lui appartient et qu'une patrouille a ciblé en raison de sa vitesse excessive. Il aurait proféré des insultes et des menaces à l'encontre des policiers lorsque le conducteur, un ami, a fini par s'arrêter après un premier refus d'obtempérer. Selon Midi Libre, Delort aurait dit aux policiers : «Je m'en bats les c..., je gagne 150 000 euros par mois». Il pourrait être poursuivi pour outrage et menaces à personnes dépositaires de l'autorité publique