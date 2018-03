Mort d’émigrés sénégalais : Sénégal Bou Bess dénonce l’incurie de l’Etat dans la gestion du dossier

La façon avec laquelle les autorités sénégalaises traitent les dossiers des Sénégalais tués à l’étranger laisse à désirer. C’est l’avis du mouvement Sénégal Bou Bess qui accuse l’Etat d’avoir échoué dans sa mission d’assister et de protéger ses citoyens, même s’ils vivent à l’étranger.



«Après l’assassinat de notre compatriote Idy Diene en Italie, nos compatriotes Mame Mbaye Ndiaye et Ousseynou Mbaye ont perdu la vie en Espagne. Cette situation est intolérable», a déclaré, dans un communiqué ce mouvement.



Le document de relever : «Comme d’habitude, en de telles circonstances, les autorités vont de façon opportuniste s’émouvoir de la situation le temps que passe l’émotion légitime provoquée par cette situation intolérable. Les autorités sénégalaises n’assurent pas correctement leur mission d’assistance, de protection et de défense de nos compatriotes vivant et travaillant à l’étranger».



Cette manière de faire ne peut pas prospérer car, les autorités devraient plutôt s’employer à développer une politique pour assurer la sécurité des populations et ce, même s’ils ne vivent pas sur le territoire national.



Ce qui pousse le mouvement à exiger des autorités, «qu’elles prennent toutes les dispositions appropriées pour que les assassins et les auteurs des actes qui ont couté la vie à nos compatriotes soient poursuivis et condamnés et que les familles de nos compatriotes reçoivent une juste indemnisation».