Mort d'un jeune renversé par la voiture de la police : un accident mortel, deux versions contradictoires

Sur sa page Facebook, Abdou Khadre Lo, le spécialiste en communication et par ailleurs membre du club sénégalais des motards, rapporte la version du motocycliste qui dément celle de la police. Selon le rescapé de l'accident, la voiture de la police ne roulait pas "en sens normal", comme indiqué dans leur communiqué."Cela s’est passé au feu situé près de la clinique Niang, sur les allées du centenaire. D’après le motard, c’est après avoir cédé le passage à des piétons qui traversaient et après redémarrage qu’il a vu le véhicule de police venant de Colobane lui foncer dessus. Au lieu de prendre le virage large et d’aller sur la voie à droite, le véhicule a plutôt serré à gauche, sur la voie réservée à ceux qui roulent dans l’autre sens. L’inévitable s’est donc produit. Les 2 voies sont pourtant clairement séparées par des bandes", raconte Lo qui ajoute que le conducteur souffre de fractures et que son père du motard dit qu’il ira jusqu’au bout. Quoi qu’il lui en coûte.Abdou Khadre Lo souligne également que "le passager mort souffrait de 3 fractures ouvertes à la jambe et peut-être d'autre chose. Il n’a pas été accepté au CTO ni à Principal. C’est finalement à Le Dantec qu’il a été admis pour y mourir"A noter qu'il y a de cela quelques semaines, une camionnette de la gendarmerie, qui roulait en sens inverse, avait heurté un véhicule sur l'autoroute à péage et causé a mort du chauffeur. La gendarmerie avait annoncé l'ouverture d'une enquête. Mais jusqu'à présent, aucun résultat n'a été publié.