Mort d'un pêcheur en mer : Le CLPA de Mbour veut un arrêté préfectoral pour interdire la pêche en cas d'alerte météo

En dépit des alertes de la météo samedi, pour prévenir une houle dangereuse de 2,5 mètres, des pêcheurs mbourois se sont rendus en mer pour voir un des leurs mourir après le chavirement de leur pirogue . Une situation que le Conseil local de pêche artisanal (CLPA) de Mbour ne veut plus voir se répéter. Ndiaga Cissé préconise un arrêté préfectoral pour interdire à toute personne de se rendre en mer en cas d'alerte de ce genre."Une embarcation est allée en mer, alors que le Clpa avait alerté en disant qu'il y a un vent fort soulevant de la poussière sur la petite côte et la grande côte. Nous comptons soumettre une proposition d'arrêté au préfet du département de Mbour, pour qu'il puisse sortir un arrêté interdisant toutes les sortie en mer, après les alertes météo", a-t-il confié à la Rfm.Depuis janvier 2018, cinq personnes ont perdu la vie en mer. Elles sont la plupart, âgées de de moins de 20 ans. Toujours selon M. Cissé du Clpa, les capitaines et propriétaires des pirogues envoient des gosses sans expérience en mer, en période de mauvais temps