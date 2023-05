Mort d'une fille à Ngor : les précisions du ministère de l'Intérieur

Le ministère de l'Intérieur apporte des précisions suite à la mort d'une fille mardi, lors des échauffourées à Ngor, un quartier populeux de Dakar. Les services d'Antoine Felix Diome informent, via un communiqué, que le corps sans vie de la victime a été découvert derrière l’hôtel Ngor Diarama de Ngor.



Il s’agit d’"une jeune fille âgé environ de 15 ans ans et présentant une blessure à la tête", renseigne la même source.



En effet, selon le ministère, "elle a été ramenée sur la plage par les vagues et aurait été mortellement touchée dans l'eau, probablement par l'hélice d'une pirogue".



Pour mémoire, les forces de l'ordre et les populations de Ngor se regardent en chien de faillance depuis mars dernier. Plusieurs blessés ont été enregistrés au cours de affrontements. A l'origine de la tension, la construction sur le parking de Ngor (le seul espace encore disponible) d'une caserne. Un projet polémique qui se heurte à la désapprobation totale du maire et des populations autochtones.