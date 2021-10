Mort de 5 jeunes dans l'explosion d’une mine : Innocence Ntap Ndiaye plaide pour la sécurisation de la Casamance

Cinq (5) fils de Kandiadiou, un village de la Casamance frontalier avec la Gambie, ont perdu la vie vendredi suite à l’explosion d’une mine. Selon l’ancien ministre Innocence Ntap Ndiaye, ce drame montre que les mines sont toujours présentes dans cette partie du Sénégal et cela doit service de déclic dans le sens de la reprise immédiat du programme de déminage humanitaire pour sécuriser la Casamance.



« J’ai eu très mal lorsque j’ai appris ce qui s’est passé. Je salue la mémoire des petits. Et j’ai lancé un appel pour la paix et la stabilité dans cette belle région de Casamance. Ce n’est pas un appel de plus parce que les mines sont là, le déminage n’est pas terminé. Il y a des zones de non droit, il y a des Menzelinsk », a déclaré l’ancien ministre.



Qui ajoute : « je pense qu'au moment où il y a un regain de retour vers les populations, parce que j’ai reçu des courriers, des populations qui veulent retourner dans leur village et qui demandent de l’aide ».



A l’en croire, cet évènement malheureux va être comme un déclic pour qu’on sécurise la région de façon définitive.