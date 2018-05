Mort de Fallou Sène : Idrissa Seck et le Rewmi condamnent et tirent sur Macky Sall

Après le drame qui s’est produit mardi à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis ( UGB ) , le président Idrissa Seck et son parti condamnent formellement "la répression brutale et inadmissible contre les étudiants dont le seul tort a été de réclamer leurs bourses, un de leurs droits les plus légitimes". Ainsi, ils exigent qu’une enquête soit diligentée le plus rapidement pour situer les responsabilités et les fautifs sanctionnés.



A cet effet, Idrissa Seck et sa formation politique dénoncent et regrettent "l’incapacité et l’incompétence avérées du régime de Macky Sall à créer les conditions idoines et optimales d’une éducation scolaire et universitaire de qualité et d’excellence au service du développement, du progrès social et économique de notre pays".



Le leader du parti de Rewmi a présenté ses condoléances à la famille éplorée et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.