Mort de François Mancabou : Me Kabou fustige une procédure "théâtralisée" et réclame plus de rigueur

Ces effets d'annonce et cette théâtralisation soudaine de la procédure relative au décès de François MANKABOU, on vous la laisse. Faîtes-vous plaisir entre vous.Mon cabinet attend que reviennent le sérieux et la rigueur de la procédure.A ce moment, peut-être qu'on aura :- le motif annoncé et le vrai motif de l'arrestation de François MANKABOU à part lui demander une tablette, son arme.... Objets d'un contentieux avec un homme politique.- l'intégralité des vidéos de l'arrivée de François MANKABOU au Commissariat central à sa "première et deuxième évacuation" à l'hôpital principal,- l'intégralité des vidéos de l'arrivée de François MANKABOU à l'hôpital principal à son retour au Commissariat central,Après, oui à ce moment là, on pourrait commencer à parler de l'audition des témoins (autres gardés à vue).Si les enquêteurs sont animés par un esprit de tirer cette affaire au clair, qu'ils commencent par la plainte qui a été déposée, depuis deux ans, à la cybercriminalité contre une personne qui a pisté François MANKABOU une semaine avant et a eu le macabre privilège d'annoncer le décès de François MANKABOU à ses proches, se faisant passer pour un ambulancier de l'hôpital principal. On a déjà tout mâché pour eux : son numéro de téléphone et ses coordonnées (dans la plainte).Si ces bourreaux ont 13 minutes de vidéo, nous, on a le récit précis de François MANKABOU: des noms, prénoms et grades. J'imagine que la vidéo ne durait pas que 13 minutes et que c'est quelqu'un qui a fait le montage en sélectionnant ce qui l'arrange? La qualité de cette preuve me fume déjà. J'espère que quelqu'un n'aura pas le toupet de présenter cela à l'audience, s'il y'en a....Peut-être qu'en ayant ce que nous on a, des passages assez précis leur reviendraient en mémoire.Être sérieux c'est se prendre d'abord au sérieux et ne pas vouloir jouer sur la mémoire d'une personne qui ne peut plus se défendre. C'est de la lâcheté d'accuser à tort quelqu’un, de l'accabler une fois en garde à vue et pire encore, de le lyncher quand il n'est plus de ce monde.Bonnes vacances et à très bientôt, quand le sérieux et la rigueur reviendront.