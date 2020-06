Mort de George Floyd : Le CRD appelle Macky Sall à convoquer, au minimum, l’Ambassadeur des Etats-Unis

La Conférence des Leaders du Congrès de la Renaissance Démocratique, qui regroupes certains membres de l’opposition sénégalaise, dont Thierno Alassane Sall et Abdoul Mbaye, appelle Macky Sall à convoquer, au minimum, l’Ambassadeur des Etats - Unis, ainsi qu’il l’avait d’ailleurs fait avec celui de Grande Bretagne suite au reportage de la BBC sur le scandale Petro-Tim dans le quel était cité son propre frère Aliou Sall.



« Le Congrès de la Renaissance Démocratique appelle expressément le Président de la République Macky Sall à convoquer, au minimum, l’Ambassadeur des Etats - Unis d’Amérique, ainsi qu’il l’avait d’ailleurs fait avec celui de Grande Bretagne suite au reportage de la BBC sur le scandale Petro-Tim dans le quel était cité son propre frère Aliou Sall, à défaut bien sûr d’une vive protestation, sinon d’une condamnation ferme et sans équivoque, au nom du Peuple Sénégalais, de cet acte odieux qui a meurtri et ému l’opinion publique non seulement dans notre pays, mais également sur le Continent et partout à travers le monde », ont dit les membres.



Cette réaction fait suite à la mort par asphyxie de George Floyd aux USA. La vidéo de 10 minutes montrant le noir américain agonisant sous le genou d'un policier à Minneapolis a été réalisée par une adolescente de 17 ans, qui dit avoir eu peur de la police.



En cela, la Conférence des Leaders du Congrès de la Renaissance Démocratique, a adressé une lettre de protestation à l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Sénégal destinée aux plus hautes Autorités de l’Administration Américaine.