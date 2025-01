Mort de Jean-Marie Le Pen: des réactions contrastées de la classe politique française

L’ancien dirigeant du Front national Jean-Marie Le Pen est décédé, ce mardi 7 janvier 2025, à l’âge de 96 ans, a annoncé sa famille. Les réactions politiques, contrastées, pleuvent.



C'est par un communiqué que le président de la République Emmanuel Macron a adressé ses condoléances à la famille de Jean-Marie Le Pen. Par la voix de l'Élysée, le chef de l'État estime que le créateur du FN a joué un « rôle dans la vie publique » qui « relève désormais du jugement de l’Histoire. »



Dans un post sur X, le Premier ministre François Bayrou estime que Jean-Marie Le Pen « au-delà des polémiques » et « des affrontements nécessaires sur le fond »,« aura été une figure de la vie politique française ». « on savait en le combattant quel combattant il était ».



Pour le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, « aujourd’hui, une page de l’histoire politique française se tourne. Quelle que soit l’opinion que l’on peut avoir de Jean-Marie Le Pen, il aura incontestablement marqué son époque », déclare-t-il.



Du côté du Rassemblement national, son président, Jordan Bardella salue la mémoire d'un homme qui « a toujours servi la France, défendu son identité et sa souveraineté », dans « l'armée française en Indochine et en Algérie », ou en tant que « tribun du peuple. »

« Marie Le Pen est mort. Engagé sous l’uniforme de l’armée française en Indochine et en Algérie, tribun du peuple à l’Assemblée nationale et au Parlement européen, il a toujours servi la France, défendu son identité et sa souveraineté. Je pense aujourd’hui avec tristesse à sa famille, à ses proches, et bien sûr à Marine dont le deuil doit être respecté », a posté Jean Bardella sur X.