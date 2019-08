Mort de détenus à la MAC de Rebeuss : Babacar Ba appelle l’Etat à construire de nouvelles prisons

La mort de deux (2) détenus à la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss qui fait la une des journaux, n’a pas laissé indifférent Babacar Ba, Président du Forum du justiciable. Selon lui, l’Etat doit agir et construire de nouvelles prisons dans les meilleurs délais.



« C’est un événement qui ne devait pas surprendre tout le monde. Parce qu'en tant qu'Organisation de défense des droits humains, nous avons toujours tiré la sonnete d’alarme pour attirer l’attention des autorités sur le cas de Rebeuss. Une prison qui est construite avant les indépendances et qui à l’époque devrait contenir 600 détenus. Et aujourd’hui nous sommes a presque 2800 détenus. Donc, vous en conviendrez avec moi que c’est un nombre qui est tout à fait anormal », a indiqué Monsieur Ba.



Selon Babacar Ba, « les détenus vivent dans des conditions déplorables. Ce qui s’est passé à la chambre 11 ne devrait pas surprendre les Sénégalais, et également les autorités. Parce qu’une chambre qui ne devait détenir que 10 détenus, aujourd’hui la chambre 11, contient plus de 200 détenus. Il y a une autopsie qui est en cours. Selon les informations qu’on a, à moins que je me trompe, les détenus auraient été électrocutés, je pense que c’est cela la cause. Maintenant si la chambre avait reçu le nombre qu’il fallait, je ne pense pas que cela peut entraîner de mort d’homme ».



Pour lui, la solution, c’est de construire de nouvelles prisons. « La solution, nous lavons toujours dit. Depuis 1960, on a jamais construit de prison. Il faudrait construire de nouvelles prisons. C’est ça la solution. Moi je ne peux pas comprendre depuis 1960, nous étions à 3 millions d’habitants, aujourd’hui on est en 2019 avec plus de 14 millions d’habitants. Donc l’Etat du Sénégal devrait prendre ses responsabilités et construire de nouvelles prisons », conclut le Président du Forum du justiciable.