Mort de deux étudiants : l’UGB décrète une semaine de deuil à compter ce jeudi

Le conseil académique de l’université Gaston Berger de Saint-Louis a pris une mesure importante hier mercredi à l’issue de sa séance extraordinaire. Ladite séance avait pour objet la situation du pays et la mort de Prospère C Senghor.



A l’issue de la rencontre, le conseil a décidé d’observer une semaine de deuil accompagnée d’une suspension des activités pédagogiques à compter ce jeudi 22 février 2024. Il appelle les autorités compétentes à faire toute la lumière sur les circonstances de ce décès.



À noter que Prospère C Senghor est originaire de Cap Skiring (Casamance Sud) et étudiant en Licence 1 en mathématiques appliquées et sciences sociales (MAS) à l’unité de formation et de recherche des sciences appliquées et technologie (Ufr Sat). Il a succombé à ses blessures hier mercredi. Selon les Echos, le corps sans vie de l’étudiant n’a pas été remis à sa famille. Il est toujours à l’hôpital Principal pour les besoins d’une autopsie.