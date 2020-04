Mort de l’étudiant à Ziguinchor: les parents accusent l’hôpital de la Paix de non-assistance à personne en danger

La mort de l’étudiant Tidiane Diallo à Ziguinchor, dans le sud du Sénégal, est sur toutes les langues. Décédé dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 avril 2020, aux environs de 03 h du matin, dans la rue, sa famille accuse l’Hôpital de la Paix de non-assistance à personne en danger.



« Il avait mal à la poitrine. Vers 2 heures du matin, il m’a demandé de l’accompagner à l’hôpital parce qu’il avait du mal à respirer. Arrivés aux urgences, nous avons trouvé un infirmier qui est allé voir le médecin de garde. Mais ce dernier lui répondît qu’il dormait », a expliqué l’oncle du défunt.

Mamadou Diallo de poursuivre : « à la question de savoir s’ils ont décidé de ne pas le consulter, l’infirmier répond qu’à cause du covid-19, tous les hôpitaux sont exposés et les agents sont méfiants. L’infirmier nous a alors demandé de revenir vers 6 heures du matin parce que ce n’est pas un cas urgent ».



Sur le chemin du retour, a informé M. Diallo, son neveu âgé de 26 ans et étudiant à l’Université Assane Seck de Ziguinchor, avait du mal à respirer. Et, il a rendu l’âme hauteur de la morgue de l’hôpital.

Très remontée après l’annonce du décès de leur fils, la tante de Tidiane pointe un doigt accusateur sur le médecin en garde pour non-assistance à personne en danger. Selon elle, la famille a eu un énorme problème pour non seulement joindre les sapeurs-pompiers, mais trouver un médecin pour faire le constat. Ainsi elle réclame justice pour leur fils.



Du côté de l’hôpital, le médecin balaie les accusations. Il soutient que c’est le malade lui-même qui ne voulait pas rester aux urgences à cause du nombre de malades atteints de Covid-19 qui y sont internés.