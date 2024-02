Mort de l’intellectuel béninois Stanislas Spero Adotevi

Le Bénin perd et pleure encore un de ses intellectuels, le professeur Stanislas Spero Adotevi. Écrivain, philosophe, ex-ministre de la Culture et de l’information, il est mort ce mercredi 7 février à Ouagadougou au Burkina Faso à 90 ans. Il faisait partie des écrivains très critiques du président poète Léopold Sédar Senghor et de sa négritude. Haut fonctionnaire international, il est l’auteur du célèbre ouvrage « Négritude et Négrologues », sorti en 1972.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">