Mort de trois ouvriers à la cité Keur Gorgui : l’horreur révélé par l’autopsie

L’accident de chantier survenu mardi dernier, à la Cité Keur Gorgui (Dakar) commence à livrer ses premiers secrets. L'autopsie pratiquée sur les trois ouvriers a révélé l'horreur de leur mort. Selon les résultats publiés par L’Observateur, « les corps des victimes présentaient de multiples fractures au crâne, à la mandibule, au bassin, ainsi qu’aux membres supérieurs et inférieurs. »



En effet, les trois ouvriers nettoyaient les vitres d’un immeuble de neuf étages lorsque l’échafaudage a cédé, les précipitant dans le vide.



Identifiés sous les noms de Mamadou Lamine Diatta, domicilié à Grand-Yoff et né en 2001, ainsi que Mamadou Noufou Camara, né en 1997, ils sont morts sur le coup. Le troisième ouvrier, J. Mendy, né en 1989, a succombé à ses blessures avant son évacuation à l'hôpital. Après l’autopsie, les certificats d'inhumation ont été remis aux familles endeuillées.



Le commissariat de Dieuppeul a ouvert une enquête afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de l’accident et d’établir les responsabilités.



Pour rappel, les trois ouvriers sont morts après une chute lundi dernier en tombant du septième étage d’un immeuble sis au quartier Cité Keur Guorgui. Le drame s’est produit aux alentours de 13h. L’accident qui était d’une violence inouïe a causé un choc aux témoins. Réagissant au micro de Pressafrik, les habitants dudit quartier ont profité de l’occasion pour dénoncer l’insécurité et la récurrence de ce genre d’accidents.