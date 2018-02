Mort du jeune pêcheur de Guet Ndar : les journalistes mauritaniens appellent à plus «de professionnalismes» dans le traitement de l’information

Le traitement par les médias sénégalais de l’affaire du jeune pêcheur de Guet-Ndar tué par les garde-côtes mauritaniens n’adhère pas les confrères de ce pays. Raison pour laquelle le président du Syndicat des journalistes mauritaniens (SIM), Mohamed Salem Ould Dah, a adressé une correspondance au Secrétaire général du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYNPICS), Ibrahima Khaliloullah Ndiaye, pour appeler à plus de «professionnalisme pour ne pas verser de l’huile sur le feu suite aux malheureux incidents qui ont occasionné la mort d’un jeune pêcher nguet-ndarien».



Cette interpellation a été suivie par la réponse de ce dernier qui lui a signifié que l’idée était bonne, tout en appelant les «confrères des deux pays à plus de responsabilités et de professionnalisme dans le traitement de l »information».



C’est d’ailleurs dans ce sens que M. Ndiaye a suggéré la rédaction «d’un communiqué conjoint qui sera publié dans les deux pays ».



Les deux organisations comptent œuvrer ensemble pour «privilégier le dialogue et renforcer les bonnes relations qui ont toujours existé entre elles et nos populations».