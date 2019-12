Mort du policier Gabriel Basse: ce que révèlent les résultats de l'autopsie

On n'en sait un peu plus sur le suicide du policier au marché Sandaga de Dakar. L'agent en question, Gabriel Basse s'est donné la mort mercredi 11 décembre 2019 avec une paire de ciseau, selon des témoins de la scène. Les résultats de l'autopsie révèlent qu'il s'est "lacéré le boyau avec un objet dur et pointu" a-t-on appris.



Marié et père de trois enfants, Gabriel Basse, issu de la 44e promotion de l'école de Police, était en service à la compagnie de la Circulation. Selon un de ses collègues, il souffrait de troubles psychiques.