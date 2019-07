Moundiaye Cissé sur le report des élections locales: "Cela va permettre de lever les équivoques sur certaines questions"

Le report des élections locales, annoncé à hier, mardi suite à la réunion de la Commission cellulaire du dialogue national est justifié. C’est du moins l’avis du Directeur exécutif de l’Ong Gradec et membre de la société civile, Moundiaye Cissé, qui se dit convaincu que ce report va permettre de lever les équivoques autour de certaines questions qui font l’objet de polémique, notamment le parrainage et le fichier électoral.



«Toutes les questions feront l’objet de discussions. Je dis encore une fois que le report des élections n’a de sens et d’intérêt que quand ça permet de consolider la démocratie, que quand ça permet de prendre du recul et d’apporter des améliorations à notre système électoral », déclare-t-il sur Sud Fm.



Poursuivant, il ajoute : « Mais reporter pour reporter, ce n’est pas une bonne chose. Donc, tout report doit avoir un fondement d’amélioration de notre système démocratique. Le membre de la société civile se rappelle que : «Dans le passé, il y a eu des reports, mais c’était pour consolider la démocratie. Les élections locales ne sont jamais tenues à tête essuie depuis 1984 ».



À l’en croire, « le parrainage, qui fait l’objet de polémique, doit faire l’objet de discussions sérieuses au sein de la classe politique, pour qu’il y ait un minimum de consensus autour des modalités de sa mise en œuvre ».





Moundiaye Cissé de conclure : « Le fichier, qui fait l’objet de suspicion, doit être audité et qu’on puisse voir les doublons et qu’on restaure la confiance autour du processus électoral. C’est que toutes les questions, objet de contestation devraient être étudiées autour de la table».