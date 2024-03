Moussa Bocar Thiam et Lat Diop félicitent Diomaye

Les félicitations se poursuivent à l’encontre du poulain de Sonko alors que les résultats officiels ne sont toujours pas encore prononcés. Après Amadou Ba qui a déjà accepté sa défaite, les ministres de Macky Sall se lancent aussi.



Le maire de Ourossogui et ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Moussa Bocar Thiam félicite à son tour « le président Bassirou Diomaye Faye.

« A la suite du Président de la République SEM MACKY SALL et de notre candidat Amadou Ba, je félicite le Président Bassirou Diomaye Faye pour cette belle victoire au premier tour de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 », a indiqué le ministre.



Lat Diop, ministre des Sports a également félicité celui qui sera le successeur de Macky Sall. « Ces élections marquent la maturité de la démocratie sénégalaise et la solidité de notre pays qui, malgré les péripéties, a su résister. C'est une victoire de tout le peuple sénégalais qui sort grandi de ce scrutin âprement disputé. Nous formulons à l'endroit du nouveau Président Bassirou Diomaye Faye, des vœux de succès pour un Sénégal prospère et paisible », a- t-il déclaré.