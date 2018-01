Moussa Sow : « J’ai une folle envie de participer au Mondial »

L’attaquant sénégalais a été prêté par Al Ahly au club turc de Bursaspor pour une durée de 6 mois. Moussa Sow revient sur ce prêt et son retour en Turquie « un prêt de 6 mois est toujours intéressant. Il me permet de jouer déjà, de ressentir le plaisir d’évoluer dans les stades turcs. Je vais découvrir à nouveau l’ambiance de stades différents de celle que l’on peut vivre à Dubaï ». Sur son retour en Turquie avec Bursaspor et pourquoi pas à Fenerbahçe où il a déjà évolué plusieurs années, le joueur de 33 ans a préféré ne pas répondre.

Moussa Sow ne s’en cache pas, son choix de signer à Bursaspor est surtout dicté par son vœux de jouer à tout prix la coupe du monde avec le Sénégal « il y a la coupe du monde qui arrive et tous les joueurs y pensent. Aujourd’hui, mon retour en Turquie signifie que j’ai envie de retrouver mon niveau », a déclaré l’international Sénégalais.

Moussa Sow précise aussi qu’il est en train de bien se préparer pour pouvoir aller à la Coupe du monde 2018. Et qu’il a une envie folle d’aller en Russie « personnellement, je ne vous le cache pas, j’ai trop envie d’y aller. Depuis 2009, je suis dans cette équipe du Sénégal. J’ai fait trois Coupes d’Afrique des Nations et il ne me reste que la Coupe du monde. Et celle de 2018 est d’une importance capitale pour moi.»

Le Sénégal partage le groupe H avec la Pologne, la Colombie et le Japon. Une poule très élevée selon Sow « il ne faut pas se voiler la face. Nous avons trois grandes nations de football en face. Mais, ça reste une coupe du monde. Tout le monde a la possibilité de se qualifier au second tour. Et personnellement, je ne me fais pas de doute : le Sénégal aura les moyens d’y arriver. Les joueurs vont se surpasser afin de rester le plus longtemps possible dans la compétition. »