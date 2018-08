Moussa Sow fait ses adieux au Sénégal

Suite à sa décision annoncée mercredi 1er août 2018, de ne plus porter le maillot de l'équipe nationale du Sénégal, l'attaquant sénégalais Moussa Sow a posté sur sa page instagram un message de remerciement à l'endroit des dirigeants sénégalais et tous les staffs qu'ils a connus et surtout le peuple sénégalais. Le joueur de Fenerbahçe fait ses adieux à l'équipe nationale du Sénégal.