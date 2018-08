Moussa Taye-Report des locales : «Macky Sall n’a pas le droit de changer les règles du jeu sans… »

Le report des élections locales par le chef de l’Etat continue de susciter l’ire des membres de l’opposition. En effet, joint au téléphone par PressAfrik, le Conseiller politique de Khalifa Sall, Moussa Taye, a fait état de sa désapprobation face à une mesure unilatérale que Macky Sall n’a rendue publique que lors d’une rencontre de son parti, alors qu’elle a été prise il y une dizaine de jours .



«Je dénonce cette démarche cavalière et anti-démocratique de Macky Sall. Il n’a pas le droit de modifier unilatéralement les règles du jeu. L’opposition et les acteurs politiques doivent s’organiser pour dire non à cette forfaiture», a dénoncé M. Taye, par ailleurs porte-parole du maire de la capitale sénégalaise.