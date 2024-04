Moustapha Ba :« c'est avec un espoir d'avoir été utile à mon pays que je quitte ma fonction »

Le ministère des Finances a changé de patron ce jeudi. Moustapha Ba a quitté son poste à la tête dudit ministère. Prenant la parole lors de la passation de service, le ministre sortant s'est dit satisfait du travail accompli par son équipe. Mais aussi, il se dit fier et confiant de son successeur, qui sera à la hauteur des défis qui l’attendent.



« Je suis persuadé que vous saurez prendre avec votre équipe les mesures adéquates pour apporter les mesures d’ajustement nécessaires face à cet surendettement et une augmentation des dépenses courantes liées effectivement à ces investissements importants, à ces subventions et autres revalorisations salariales », a déclaré Moustapha Ba au cours de la passation de service.



Selon le ministre sortant, « le budget a connu des mutations profondes dans sa préparation, son élaboration et son exécution avec les budgets programmes qui ont renforcé les exigences futures de la gestion accès sur les résultats de transparence dans la gestion et de réduction des comptes ».



Il a aussi fait savoir à son successeur que « la production du compte administratif de l’ordonnateur est une réalité. Le compte administratif de l’ordonnateur longtemps demandé par l’institution de contrôle des lois de finance aux fins de rapprochement de l’ordonnateur et de celle des comptables a été commis pour la première fois en juin 2023. La déconcentration de l’ordonnateur est effective et les retards dans la productions et lois de règlements ont été rapprochés et résorbé avec l’adoption par le parlement des projets de lois de développement pour les années 2018 à 2021 ».



« L’instruction en cours de 2022 à la cour des comptes est la finalisation de 2023 par les services avec un dépôt prévu avant le 30 juin 2024 conformément à la réglementation. C’est dire que la réforme des finances publiques s’est inscrite dans une bonne dynamique que le staff saura maintenir ».



Poursuivant, le ministre sortant souligne que le « nouveau programme conclu avec le fonds monétaire international s’inscrit également dans cette dynamique d’accélération des réformes pour consolider les rapports permettant d’améliorer la gouvernance des finances publiques de consolider les mesures pour accroître, ou asseoir un cadre macroéconomique sain et une économie plus résilient. Et d’assurer la prise en compte des effets des changements climatiques avec un budget vert », a-t-il indiqué, ajoutant que « c'est avec espoir d'avoir été utile à mon pays que je quitte ma fonction », a indiqué M. Ba.



Dans ces travaux, dit-il, quelqu’un a joué un « rôle primordial puisqu’il était à la manette dans la préparation des lois de finance. Je veux parler du directeur de la programmation budgétaire a qui je passe aujourd’hui le témoin en sa nouvelle qualité de ministre des finances et du budget », a -t-il lancé.