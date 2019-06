Moustapha Diakhaté : « Ousmane Sonko manque de culture politique »

L’ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakkar à l’Assemblée nationale, a répondu aux critiques du leader de Pastef, Ousmane Sonko qui a déclaré que le dialogue politique est un cirque, et ses propos sur un trou de 100 milliards sur le budget du Sénégal.



« Ousmane Sonko manque de culture politique », a répondu Moustapha Diakhaté sur le plateau de la 2STV, repris par Léral, rappelant que « c’est à l’issue d’un dialogue politique qu’est né le code consensuel qui a conduit à l’élection de Me Abdoulaye Wade, en 2000 et de Macky Sall en 2012 ».



L’ancien chef de cabinet du chef de l’Etat a également qualifié de méprise la question du trou de 100 milliards sur le budget, soulignant que « rien que les recettes de la Douane font plus de 100 milliards FCFA par jour »