Moustapha Diakhaté après sa libération : « Je continuerai à dénoncer sans gants »

Condamné à 15 jours de prison ferme après 51 jours de détention, Moustapha Diakhaté a fait une déclaration après sa libération ce mercredi 30 juillet pour dénoncer ce qu’il qualifie de « dérive autoritaire du pouvoir actuel. » Dans la note parvenu à PressAfrik, l’ancien ministre-conseiller ne mâche pas ses mots.



Selon lui, la justice aurait été instrumentalisée à des fins politiques. « Le Parquet, manifestement transformé en milice à la solde du pouvoir fasciste de Pastef, vient de me faire condamner à 15 jours de prison fermes après une séquestration de 51 jours, pour avoir dénoncé la clochardisation de la République », a-t-il argué. Une décision qu’il juge « politique » et « insultante » pour la République. « Si cette condamnation arrive pour me priver d’un droit constitutionnel de critiquer les médiocres qui gouvernent le Sénégal, c’est peine perdue. »



Et d’ajouter « tant que les tenants du pouvoir actuel continuent à balafrer la République, je les dénoncerai et les combattrai sans gants. »



Moustapha Diakhaté a enfin annoncé la tenue d’une conférence de presse prévue le mercredi 6 août, dans un lieu qui sera communiqué ultérieurement.



Pour finir il a remercié ses avocats sed parents, proches, et ceux qui partagent mon combat contre « la vermine Pastef. »