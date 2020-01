Moustapha Diakhaté après son exclusion de l’Apr: « c’est de la diversion, je n’ai pas leur temps »

C’est communiqué truffé de fautes de la Commission de discipline qui a acté l’exclusion de l’ancien Président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (BBY) du parti au pouvoir.



Interpellé sur la décision entérinée par ses désormais ex-camarades de parti, Moustapha Diakhaté parle de diversion et de provocation.

« Je considère cela comme de la diversion, comme de la provocation. Je n'ai pas leur temps. J'ai fait le choix de mettre en place, avec ceux qui le souhaitent, le mouvement Manko Taxawu sunu Apr. Une initiative pour la refondation de l’alliance et je m'en tiens à ça. Et je donne rendez vous au peuple Sénégalais jeudi prochain pour plus d'information », a-t-il répondu sur les ondes de la Rfm.