Moustapha Diakhaté descend Colin Powell : "Il était une fois l’homme du mensonge sur les armes de destruction massive"

L'ex membre de la mouvance présidentielle, Moustapha Diakhaté a réagi suite au décès de Général Colin Powell, mort lundi de covid-19. Dans une publication via sa page Facebook, M. Diakhaté n'a pas raté le défunt qu'il considère comme ’"homme du mensonge sur les armes de destruction massive".



"Colin Powell: il était une fois l’homme du mensonge sur les armes de destruction massive

Il a beaucoup contribué à la destruction de l’Iraq avec la plus grande armée du monde et meurt,18 ans après, d’un invisible coronavirus.

Le général américain Colin Powell est l’inventeur des introuvables armes de destruction massive en Iraq.

Son mensonge a fait basculer le monde dans la violence terroriste.

Il y’a 18 ans, l’ancien secrétaire d’Etat américain Colin Powell assurait devant l’ONU que Saddam Hussein développait des armes de destruction massive, à tort. Son discours truffé de fausses preuves a abîmé à jamais le leadership moral des USA", a-t-il écrit.