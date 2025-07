Moustapha Diakhaté face à une nouvelle affaire judiciaire en appel

Alors qu’il est en attente du verdict dans le dossier où il est poursuivi pour avoir qualifié des hautes autorités de « gougnafiers », Moustapha Diakhaté se retrouve à nouveau au cœur d’une autre procédure judiciaire.Selon Les Échos dans sa livraison de ce jour, l’ancien parlementaire est cité dans une seconde affaire portant sur des accusations d’insulte via un système informatique et de discours contraire aux bonnes mœurs. Le dossier a été enrôlé en appel et sera jugé le 22 septembre prochain devant la Cour d’appel de Dakar, après une première évocation le 21 juillet 2025.Cette nouvelle affaire remonte à son passage sur le plateau de 7TV, le 19 novembre dernier, au cours duquel Moustapha Diakhaté avait qualifié de « maudits » et « dupes » les Sénégalais ayant voté pour le parti Pastef lors des dernières élections législatives.Pour ces propos, l’ancien ministre-conseiller a déjà été condamné en première instance à deux mois de prison ferme.