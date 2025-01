Moustapha Diakhaté : « la prison de Rebeuss doit être fermée et démolie »

Après sa sortie de prison, Moustapha Diakhaté, ancien président du groupe parlementaire BBY, a fait face à la presse ce mardi pour s’exprimer sur des questions liées à son arrestation et les conditions de détention entre autres. À cet effet, Moustapha Diakhaté a déploré les conditions de vie dans la prison de Rebeuss où il a été incarcéré durant deux (2) mois. « La prison de Rebeuss doit être fermée et rasée », a déclaré l’ancien parlementaire. « Si cette prison demeure, le Sénégal ne bénéficiera pas de la grâce divine », a ajouté M. Diakhaté.



« On ne peut pas paqueter des personnes comme des sardines, un endroit où, si tu bouges un autre se met à ta place immédiatement sans que tu ne puisses rien y faire, où l’on se couche d’un seul côté jusqu’au petit matin, il faut que Rebeuss soit démolie », a lancé M. Diakhaté.

Il a également fait savoir qu’«’il y avait un projet sur lequel nous avons commencé à travailler quand nous étions à l’Assemblée nationale portant sur la construction d’autres prisons hors de Dakar afin de désengorger. La fermeture de Rebeuss, c’est une urgence. On ne peut pas conserver, ce lieu qui se situe au cœur de la Capitale du Sénégal, à côté du Palais de justice, à côté de l’Assemblée nationale à côté du Palais Présidentielle, ce lieu où l’on torture des gens, les Sénégalais ne doivent pas accepter cela », a-t-il signalé.



Par rapport à la longue détention préventive, Diakhaté conseille aux proches de prendre les choses en main pour libérer ces derniers « Ce que je m’apprête à dire, concerne ceux qui ont des proches en prison. Si vous avez un proche qui croupit en prison depuis plus de six mois sans être jugé, aller avec votre avocat trouver le juge ou le procureur qui a requis son mandat de dépôt afin qu’il le fasse libérer le plus rapidement possible. Le code de procédure pénale, est bien clair là-dessus. Si tu fais six (6) mois en prison sans être jugé, l’administration pénitentiaire peut être amenée à te laisser rentrer chez toi », a soutenu Moustapha Diakhaté qui insiste toujours sur la fermeture en urgence de Rebeuss. « Mais l’urgence est et demeure la fermeture de la prison de Rebeuss, parce que ce n’est pas un endroit où l’on doit garder un être vivant, c’est un enclos à chevaux. C’est indigne d’un pays qui se dit souverain comme le Sénégal », a t-il conclu.