Moustapha Diakhaté tire sur les fonctionnaires sénégalais - "Budgétaire et inefficace : les racines du mal"

"La fonction publique sénégalaise, budgétaire et inefficace : les racines du mal sénégalais



La fonction publique sénégalaise est l’une des plus coûteuses, les plus chères en Afrique voire au monde avec une masse salariale de 1000 Mds de FCFA rapportés aux 130 0000 agents.



La comparaison du poids budgétaire de la masse salariale avec la faible efficacité de nos administrations et des services publics, notamment, de santé, d’enseignement scolaire, universitaire et formation professionnelle n’est pas, non plus, la plus flatteuse.



En outre, avec seulement 23% des effectifs, les femmes sont très faiblement représentées dans le monde des fonctionnaires.



Paradoxalement notre pays a pourtant l’un des ratios de fonctionnaires les plus faibles au monde avec 0,87 fonctionnaire pour 40 Sénégalais.



Servir le SENEGAL de demain, c’est assurément reformer sa fonction publique.", a-t-il écrit.