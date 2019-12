Mouvement Hip-Hop sénégalais: Cool 10 de Niary Tally vient pour bousculer la hiérarchie avec son 1er album

Six ans que Ababacar Kane, A.K.A Cool 10 est dans le milieu du rap. Ce 30 novembre, il a lancé son premier album sur le marché du Showbiz. C'est vous dire toute le temps qu'il a consacré à son "bébé" pour qu'il arrive dans le très compétitif milieu en bonne forme et à même de rivaliser avec les meilleures sorties de cette fin d'année.



Avec un album de 10 titres, intitulé "Loudoul Yalla nèène la (Rien n'est vraiment si ce n'est Dieu)" et dans lequel différents thèmes ont été abordés comme l'Amour, la bénédiction des parents, Dieu..., ce jeune du quartier populaire Niary Tally veut se hisser dans le Ghotta du rap sénégalais où siègent des noms comme DIP Dounde Guiss, Omzo Dollar, ISS 814...



Sous son costume de porteur de voix qu'il arbore avec fierté, Cool 10 compte se faire l'échos sonore de ses riverains des très populaires quartiers NGB (Niary Tally, Grand Dakar, Biscuiterie) souvent en proie au chômage des jeunes et à l'insécurité galopante.

Ababacar Kane ne s'arrête pas là. Il s'est exprimé sur l'actualité dominée par les saisies de drogue importantes notées au Sénégal et les personnalités arrêtées pour trafic de faux billets. Selon lui, "Des hommes qui occupent des postes de responsabilité dans ce pays ne doivent pas s'investir dans certaines entreprises. Ce n'est pas bien. Si tel est le cas, la justice doit faire son travail. Parce que quand ce sont des jeunes des quartiers populaires qui sont impliqués dans moins que ça, ils sont poursuivis".



Cool 10 a participé à beaucoup de concours de rap au Sénégal. C'est d'ailleurs au terme de l'un de ces concours que le producteur B-Bird l'a repéré pour lui proposer de travailler sur la sortie d'un album.



Très engagé et aussi très soutenu par les populations de Niary Tally, venues très nombreuses le soutenir pour le lancement de son premier album, Cool 10 ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il vise loin et endosse déjà le dossard Numéro 10 de la Team Hip-Hop Galsen. Bon vent à lui !