Mouvement d’humeur : le Regroupement des Boulangers du Sénégal en grève les 6 et 7 octobre prochain

Le Regroupement des Boulangers du Sénégal (RBS) annonce une grève nationale de deux jours, prévue les 6 et 7 octobre, pour protester contre le non-respect des engagements du gouvernement.





« Le Regroupement des boulangers du Sénégal informe la population sénégalaise qu’il compte observer un arrêt de production les 6 et 7 octobre prochain sur l’étendue du territoire national », a déclaré Modou Sow, porte-parole du RBS sur les ondes de la RFM.



Selon lui, cette situation est due à un non-respect des engagements du gouvernement. Il fustige « un manque de considération et une absence de dialogue entre le ministère du Commerce et le secteur de la boulangerie ».





Les boulangers exigent que leurs doléances soient enfin prises en compte et appellent tous les professionnels à fermer leurs établissements durant ces deux journées pour faire entendre leur voix.



