Mouvement d’humeur : le collectif des agents de l’administration annonce un sit-in et une marche samedi 20 janvier

Dans un communiqué rendu publique, il déclare avoir déposé une demande pour ces évènements à la préfecture de Dakar.



« Ces évènements verront la participation de tous les travailleurs dans les 22 ministères au niveau central comme déconcentré, avec une mobilisation minimum de plus de 3 000 travailleurs», renseigne la note. Ces manifestations prévues le samedi 20 janvier 2024, se tiendront pour le sit-in à la place de la Nation, de 10 h à 14 h, et la marche entre 15 h et 19 h, de la porte du Millénaire à la RTS, en passant par l'avenue Malick Sy.



Le collectif exige une audience avec le Premier ministre conformément aux « instructions » du président de la République, concernant leur revendication qui tourne autour de la généralisation de l'indemnité de logement, de l'harmonisation de l'indemnité particulière, du paiement intégral de la prime des chauffeurs, de revoir le statut des contractuels et leur versement dans la Fonction publique.



«Si rien n'est fait dans le sens de satisfaire nos revendications après ces manifestations, nous allons vers une grève générale. Une paralysie totale de l'Administration sénégalaise», préviennent les syndicalistes.