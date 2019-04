Mozambique: mise en place d’une liaison aérienne par l’armée française

C’est un paysage qui est globalement dévasté dans la région de Beira et de Buzi, où nous sommes actuellement, donc au nord de la capitale Maputo. C’est bien une mission d’assistance humanitaire pour venir au secours des populations qui ont été touchées par le cyclone Idai. Nous sommes déployés dans la zone depuis le 22 mars, avec un engagement de 600 à 700 militaires. Et donc, nous portons actuellement le fret au plus proche des populations, notamment dans la zone de Buzi, par des rotations quotidiennes de fret.