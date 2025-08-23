Mpox au Sénégal : un cas confirmé à l’Hôpital de Fann

Selon un communiqué, il s'agit d'un ressortissant étranger entré au Sénégal le 19 août 2025. Présentant des signes évocateurs de la maladie, il a été admis au Service des Maladies Infectieuses de l'Hôpital de Fann le 21 août 2025, où un prélèvement a été réalisé. Ce dernier est revenu positif le 22 août 2025.

D'après le ministère de la Santé, l’état clinique du patient est stable. Il est actuellement placé en isolement et bénéficie d'une prise en charge conforme aux protocoles sanitaires en vigueur.

Le MSAS a par ailleurs mis en œuvre l'ensemble des mesures nécessaires pour prévenir toute propagation de la maladie.

Le ministère invite la population à faire preuve de sérénité, à suivre les conseils des agents de santé, et à se rapprocher de la structure sanitaire la plus proche en cas d'apparition de signes.

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS) a été informé le vendredi 22 août 2025, de la confirmation d'un cas de Mpox, communément appelée variole du singe.