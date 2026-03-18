Guerre au Moyen-Orient: plusieurs morts à Beyrouth, Israël fait évacuer des villages dans le sud du Liban

Ce qu'il faut retenir :

► Ce mardi 17 mars, l'armée israélienne a affirmé avoir tué Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, dans une frappe sur l'Iran au cours de la nuit, ainsi que le général Gholamreza Soleimani, commandant du Bassidj. Mardi soir, leur mort a été confirmée. L'armée israélienne, elle a juré qu'elle allait « traquer, trouver et neutraliser » le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei.



► Ce mercredi 18 mars, Israël a lancé de nouveaux ordres d'évacuation dans le sud du Liban, bastion du Hezbollah, alors que les frappes israélo-américaines continuent de s’abattre sur la capitale iranienne. Selon notre correspondant à Téhéran, les zones civiles sont de plus en plus visées par les aviations israélienne et américaine.



► Le président français Emmanuel Macron a assuré mardi que la France ne participerait pas à des « opérations de libération du détroit d'Ormuz dans le contexte actuel ». Il a, en revanche, indiqué « qu'une fois la situation plus calme », la France serait prête « avec d'autres nations à prendre la responsabilité de systèmes d'escortes ».



► Donald Trump indique ne plus vouloir « de l'aide des pays de l'Otan », après le refus de la plupart d'entre eux de prendre part à des opérations pour rouvrir le détroit d'Ormuz.



► Au Liban, les autorités annoncent que plus d'un million de personnes se sont enregistrées comme déplacées depuis le 2 mars. Les frappes israéliennes sur le Liban ont tué 912 personnes, dont 111 enfants et 38 personnels de santé, depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah pro-iranien le 2 mars, a annoncé mardi le ministère de la Santé.



🔍 L'appareil sécuritaire et militaire iranien visé par les frappes israéliennes

L'Iran dispose d'une armée régulière doublée du corps des Gardiens de la Révolution généralement qualifiée d'« armée idéologique » de la République islamique, dont l'effectif est estimé à 200 000 hommes. Et dont le chef a été tué au premier jour des frappes israélo-américaines sur l'Iran.



La Force al-Qods est l'unité d'élite des Gardiens de la Révolution dédiée aux opérations hors des frontières de l'Iran. Les Bassidji sont une milice en charge de la répression intérieure : 600 000 membres qui dépendent également des Gardiens de la Révolution.



Dans cette architecture complexe, on trouve aussi les services de renseignements et une institution-clé, le Conseil suprême de la sécurité nationale, comme l'explique Clément Therme, chercheur spécialiste de l'Iran, à Nicolas Falez, du service international de RFI : « Le Conseil suprême de la sécurité nationale, dans le cadre d’un gouvernement où des institutions qui sont propres à l’autoritarisme fragmenté, fait le lien entre les différents centres de pouvoir, c’est-à-dire le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif avec le président – sachant qu’il ne contrôle pas le ministère du Renseignement, de la Défense, des Affaires étrangères - et donc une institution est nécessaire pour faire le lien entre tous ces centres de pouvoir et les différents services de renseignement. »



Depuis le début de la guerre, l'Iran montre une capacité certaine à remplacer ses différents responsables visés par les frappes américano-israéliennes.



«Cette guerre est stupide», dit Eddy L. Harris, essayiste et documentariste américain



Eddy L. Harris, essayiste et documentariste américain, auteur de Confession américaine (éditions Liana Levi), est l'invité de RFI ce 18 mars 2026. Il pointe la « folie » et les « mensonges » du président des États-Unis, Donald Trump. L'auteur explique qu'il ne comprend pas l'intervention militaire américaine au Moyen-Orient. Il constate aussi qu'il ne reconnaît plus son pays et les Américains.



Frappe israélienne contre une voiture en plein centre de Saïda au Liban

Une frappe israélienne a visé mercredi matin une voiture en plein centre de Saïda, la principale ville du sud du Liban, a indiqué l'Agence nationale d'information (Ani, officielle).



La frappe s'est produite à proximité d'un centre de la Défense civile, et près de la corniche du front de mer, où se trouvent des déplacés dormant dans leurs voitures, selon un correspondant de l'AFP sur place.



Quatre explosions entendues à Erbil au Kurdistan irakien

Au moins quatre fortes explosions ont été entendues mercredi à Erbil, capitale du Kurdistan autonome dans le nord de l'Irak, selon des journalistes de l'AFP, des groupes armés pro-iraniens enchaînant ces derniers jours les attaques de drone contre militaires et intérêts américains.



Alors que la défense antiaérienne interceptait des projectiles au-dessus d'Erbil, des journalistes de l'AFP ont vu un panache de fumée s'élever depuis la banlieue de la ville, qui abrite un consulat américain et des troupes de la coalition internationale antijihadistes emmenée par Washington stationnées à l'aéroport.



Israël a passé une nuit sous le feu des missiles iraniens

Les Israéliens s’attendaient aux représailles iraniennes après la mort d’Ali Larijani. C’est par vagues que les sirènes ont retenti dans la nuit de mardi à mercredi partout dans le pays, particulièrement dans le nord et le centre, indique notre correspondante à Jérusalem, Frédérique Misslin.



Après la série de frappes, la télévision d'État iranienne a déclaré : « Ce sont des missiles transportant des ogives à sous-munitions qui ont été lancés. » L’Iran et Israël s’accusent mutuellement d’utiliser ce type d’armes, interdites. Le missile explose dans l'air et disperse sur une vaste zone des projectiles eux-mêmes explosifs.



Le système d’interception israélien permet d’arrêter environ 90% des missiles et roquettes. Malgré tout, il y a eu cette nuit une dizaine d’impacts et des dégâts : voitures brûlées, routes éventrées, la gare centrale de Tel-Aviv a également été touchée et le trafic ferroviaire suspendu dans le pays.



Les frappes de l’Iran et du Hezbollah sont intervenues au terme d'une nouvelle journée d'intenses bombardements menés cette fois par Israël contre des cibles en Iran et au Liban.