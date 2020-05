Multiples erreurs de dépistage de la Covid19 : à quel Pasteur se fier ? (Par Moustapha Diakhaté)

Le Sénégal ne doit plus se fier à aucun pasteur! Les dépistages doivent être suspendus. Le gouvernement sénégalais doit aussi exiger un troisième test de contrôle pour tous ceux qui ont été dépistés par l’Institut Pasteur de Dakar.



En une semaine au Sénégal et à Madagascar des erreurs monumentales ont été relevées dans le dépistage de la covid19. Au Sénégal sur les dix (10) médecins de l’ORL de l’hôpital Fann, déclarés positifs à la Covid-19, sont revenus négatifs, après un second essai.



Pendant ce temps à la Grande Île malgache, une contre-expertise sur 67 cas déclarés positifs n’a finalement révélé que 5 cas qui sont réellement contaminés .



Ces dysfonctionnements dans l’analyse des tests de la Covid-19 transmis aux autorités sanitaires risquent de jeter durablement le discrédit sur les dépistages. Ces manquements risquent de fournir des munitions aux théoriciens du complot qui réfutent le caractère biologique de la pandémie ou à ceux nient l’existence de la maladie.



A défaut d’une investigation de l’Assemblée nationale, espérons que le Comité de suivi ou le Comité national de gestion des épidémies édifieront très rapidement les Sénégalais des tenants et aboutissants des erreurs commises dans les tests par l’Institut pasteur de Dakar.